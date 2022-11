Figuraccia Italia! Dopo il mancato Mondiale, ko anche in Austria

Non bastava la delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali, l'Italia di Roberto Mancini cade a Vienna, battuta in amichevole 2-0 dall'Austria.

Non bastava la delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali, l'Italia di Roberto Mancini cade a Vienna, battuta in amichevole 2-0 dall'Austria. Una brutta prestazione della Nazionale, soprattutto nel primo tempo. Si parte con l'errore di Verratti al sesto minuto, da nasce il gol dello svantaggio. Una palla persa in mezzo al campo in un contrasto al limite (ma il VAR non c'è, non era possibile rivederlo) con Xaver Schlager, centrocampista che poi chiude l'azione dopo il suggerimento coi tempi giusti di Arnautovic. Alla mezz'ora palo colpito dai padroni di casa dopo che Acerbi aveva accomodato il pallone ad Adamu.