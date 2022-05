Figuraccia Man United! Il Brighton umilia i red devils che dicono addio alla Champions

Finisce 4-0 per i seagulls che sanciscono definitivamente l'addio alla Champions League dei red devils.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Figuraccia epica del Manchester United, travolto a Brighton. Finisce 4-0 per i seagulls che sanciscono definitivamente l'addio alla Champions League dei red devils. Missione fallita per Raf Rangnick, che aveva il compito di traghettare la squadra a qualificarsi per il massimo torneo continentale. United a cui resta una partita da giocare, la squadra è allo stato attuale sesta in classifica e dovrà vincere contro il Crystal Palace nell'ultima giornata e sperare che il West Ham non vinca le tre partite restanti, se vuole restare almeno in Europa League.