Figuraccia Psg alla prima di Kvara: pari interno col modesto Reims

Esordio dal 1' agro-dolce per Khvicha Kvaratskhelia col PSG nella sfida di Ligue1 pareggiata 1-1 in casa col modesto Reims. L'ex attaccante del Napoli è stato subito decisivo per la squadra di Luis Enrique con una serpentina e un assist vincente per la rete del vantaggio parigino di Dembele ad inizio secondo tempo. Il match però è poi finito 1-1, pareggio di Nakamura nove minuti più tardi. Kvara è stato sostituito da Asensio all'83.

Classifica

Paris Saint-Germain 47*

Olympique Marsiglia 37

Monaco 34*

Lilla 32*

Nizza 30

Lione 29

Strasburgo 27*

Lens 27

Brest 25

Tolosa 25

Auxerre 23*

Angers 22

Reims 22*

Saint Etienne 18*

Rennes 17*

Nantes 17

Le Havre 13

Montpellier 12

*una gara in più