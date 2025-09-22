Film Scudetto “AG4IN”, dove vederlo: l’elenco di tutti i cinema italiani

vedi letture

Tra due giorni esce nei migliori cinema 'AG4IN - Il film del quarto scudetto'. Il club azzurro ha comunicato l'elenco di tutte le sale che proietteranno il film tramite il proprio sito ufficiale: "La SSC Napoli comunica che, a partire dal 24 settembre, “AG4IN – Il film del quarto Scudetto del Napoli” sarà proiettato nei migliori cinema di tutta Italia. Dopo l’entusiasmo suscitato dall’annuncio del film, i tifosi azzurri potranno ora scoprire l’elenco completo delle sale che offriranno l’opportunità di rivivere sul grande schermo la straordinaria cavalcata verso il quarto Scudetto.

Il film, diretto da Giuseppe Marco Albano e prodotto da Filmauro, porta gli spettatori al cuore della stagione 2024/25, tra immagini inedite, interviste esclusive e momenti irripetibili che hanno condotto all’epica vittoria del 23 maggio 2025".

Regione Campania

Città Cinema Programmazione dal

Afragola HAPPY 24/09/2025

Agropoli TEATRO DE FILIPPO 24/09/2025

Amalfi IRIS 24/09/2025

Anacapri PARADISO 24/09/2025

Aversa VITTORIA 24/09/2025

Aversa CIMAROSA 24/09/2025

Benevento GAVELI 24/09/2025

Casalnuovo di Napoli MAGIC VISION 24/09/2025

Casoria UCI-CINEMAS CASORIA 24/09/2025

Castellammare di Stabia HALL 24/09/2025

Forio DELLE VITTORIE 24/09/2025

Ischia EXCELSIOR 24/09/2025

Lioni NUOVO 24/09/2025

Marcianise UCI CINEMAS 24/09/2025

Mercogliano MOVIEPLEX 24/09/2025

Mirabella Eclano CARMEN 25/09/2025

Mondragone ARISTON 24/09/2025

Napoli THE SPACE CINEMAS 24/09/2025

Napoli METROPOLITAN 24/09/2025

Napoli MODERNISSIMO 24/09/2025

Napoli PLAZA 24/09/2025

Napoli VITTORIA 24/09/2025

Nocera Inferiore SALA ROMA 24/09/2025

Nola THE SPACE CINEMAS 24/09/2025

Pagani LA FENICE 24/09/2025

Piano di Sorrento DELLE ROSE 24/09/2025

Piedimonte Matese COTTON MOVIE 24/09/2025

Poggiomarino ELISEO 24/09/2025

Pontecagnano Faiano MAXIMALL 24/09/2025

Portici SALA ROMA 24/09/2025

Salerno THE SPACE CINEMAS 24/09/2025

Sant'Anastasia METROPOLITAN 27/09/2025

Sant'Arpino LENDI 24/09/2025

Telese Terme MODERNISSIMO 24/09/2025

Torre Annunziata NEXUS 24/09/2025

Torre del Greco CORALLO 24/09/2025

Torrecuso TORREVILLAGE 24/09/2025

Vico Equense AEQUA 24/09/2025

Regione Abruzzo

Avezzano ASTRA 25/09/2025

Castel di Sangro ITALIA 25/09/2025

Chieti UCI CINEMAS 24/09/2025

Chieti UCI-LUXE MEGALO' 24/09/2025

L'Aquila MOVIEPLEX 24/09/2025

Montebello di Bertona THE SPACE CINEMAS 24/09/2025

Montesilvano THE SPACE CINEMAS 24/09/2025

Spoltore ARCA 24/09/2025

Regione Basilicata

Matera UCI CINEMAS 24/09/2025

Regione Calabria

Catanzaro THE SPACE CINEMAS 24/09/2025

Cosenza ANDROMEDA 24/09/2025

Cosenza CITRIGNO 24/09/2025

Maida THE SPACE CINEMAS 24/09/2025

Reggio Calabria LUMIERE 25/09/2025

Regione Emilia-Romagna

Bologna MULTISALA CINECI 25/09/2025

Bologna THE SPACE CINEMAS 24/09/2025

Carpi SPACE CITY 25/09/2025

Casalecchio di Reno UCI-CINEMAS MERIDIANA 24/09/2025

Cento CINE PARK 24/09/2025

Ferrara NOTORIUS 24/09/2025

Modena VICTORIA 25/09/2025

Parma THE SPACE CINEMAS 24/09/2025

Parma THE SPACE CINEMAS 24/09/2025

Reggio Emilia UCI-CINEMAS REGGIO EMILIA 24/09/2025

Rimini GIOMETTI 25/09/2025

Sant'Agata Bolognese MULTISALA CINECI 25/09/2025

Savignano sul Rubicone UCI-CINEMAS ROMAGNA 24/09/2025

Regione Friuli-Venezia Giulia

CittàCinemaProgrammazione dal

Fiume VenetoUCI-CINEMAS FIUME VENETO24/09/2025

PradamanoTHE SPACE CINEMAS24/09/2025

TriesteTHE SPACE CINEMAS24/09/2025

VillesseUCI CINEMAS24/09/2025

Esporta in Fogli

Regione Lazio

CittàCinemaProgrammazione dal

RomaUCI-CINEMAS PORTA DI ROMA24/09/2025

FiumicinoUCI-CINEMAS PARCO LEONARDO24/09/2025

FormiaARENA MARE25/09/2025

FrosinoneDREAM24/09/2025

Guidonia MontecelioTHE SPACE CINEMAS24/09/2025

LatinaOXER24/09/2025

RomaUCI CINEMAS MAXIMO24/09/2025

RomaUCI CINEMAS LUNGHEZZA24/09/2025

RomaLUX26/09/2025

RomaADRIANO24/09/2025

RomaDORIA24/09/2025

RomaTRIANON24/09/2025

RomaTHE SPACE CINEMAS - MODERNO24/09/2025

RomaTHE SPACE CINEMAS - PARCO DE MEDICI24/09/2025

TerracinaMULTISALA RIO24/09/2025

Esporta in Fogli

Regione Liguria

CittàCinemaProgrammazione dal

GenovaTHE SPACE CINEMAS24/09/2025

GenovaUCI CINEMAS24/09/2025

SavonaDIANA24/09/2025

Esporta in Fogli

Regione Lombardia

CittàCinemaProgrammazione dal

AssagoUCI-CINEMAS MILANOFIORI24/09/2025

Azzano San PaoloUCI-CINEMAS ORIO24/09/2025

Bellinzago LombardoMOVIE28/09/2025

Cerro MaggioreTHE SPACE CINEMAS24/09/2025

CurnoNOTORIOUS24/09/2025

LissoneUCI-CINEMAS LISSONE24/09/2025

MilanoMERLATA NOTORIUS25/09/2025

MilanoUCI-CINEMAS BICOCCA24/09/2025

PaviaTHE SPACE CINEMAS - MONTEBELLO24/09/2025

PioltelloUCI-CINEMAS PIOLTELLO24/09/2025

RozzanoTHE SPACE CINEMAS24/09/2025

Sesto San GiovanniCENTRO SARCA NOTORIUS26/09/2025

VimercateTHE SPACE CINEMAS24/09/2025

Esporta in Fogli

Regione Marche

CittàCinemaProgrammazione dal

AnconaGIOMETTI25/09/2025

Ascoli PicenoMULTIPLEX DELLE STELLE25/09/2025

PesaroGIOMETTI25/09/2025

Porto Sant'ElpidioGIOMETTI25/09/2025

Porto d'AscoliUCI CINEMAS - PORTO D'ASCOLI24/09/2025

Esporta in Fogli

Regione Piemonte

CittàCinemaProgrammazione dal

BeinascoTHE SPACE CINEMAS24/09/2025

MoncalieriUCI-CINEMAS MONCALIERI24/09/2025

TorinoUCI-CINEMAS TORINO24/09/2025

TorinoTHE SPACE CINEMAS24/09/2025

TorinoMASSAUA24/09/2025

TorinoREPOSI24/09/2025

TortonaMEGAPLEX28/09/2025

Esporta in Fogli

Regione Puglia

CittàCinemaProgrammazione dal

BariUCI-CINEMAS SHOWVILLE24/09/2025

BrindisiANDROMEDA25/09/2025

CasamassimaTHE SPACE CINEMAS24/09/2025

FoggiaCITTA' DEL CINEMA24/09/2025

Gioia del ColleUCI-CINEMAS GIOIA DEL COLLE24/09/2025

MolfettaUCI-CINEMAS MOLFETTA24/09/2025

SurboTHE SPACE CINEMAS24/09/2025

Esporta in Fogli

Regione Sardegna

CittàCinemaProgrammazione dal

QuartucciuTHE SPACE CINEMAS24/09/2025

SestuTHE SPACE CINEMAS24/09/2025

Esporta in Fogli

Regione Sicilia

CittàCinemaProgrammazione dal

BelpassoTHE SPACE CINEMAS24/09/2025

CastrofilippoLE VIGNE25/09/2025

CataniaE-PLANET29/09/2025

MisterbiancoUCI-CINEMAS CATANIA24/09/2025

PalermoUCI-CINEMAS PALERMO24/09/2025

PalermoLA TORRE25/09/2025

Esporta in Fogli

Regione Trentino / Alto-Adige

CittàCinemaProgrammazione dal

BolzanoUCI-CINEMAS BOLZANO24/09/2025

Esporta in Fogli

Regione Toscana

CittàCinemaProgrammazione dal

ArezzoUCI-CINEMAS AREZZO24/09/2025

Campi BisenzioUCI-LUXE CAMPI BISENZIO24/09/2025

FirenzeTHE SPACE CINEMAS24/09/2025

FirenzeUCI-CINEMAS FIRENZE24/09/2025

GrossetoTHE SPACE CINEMAS24/09/2025

LivornoTHE SPACE CINEMAS24/09/2025

PratoGIOMETTI25/09/2025

SinalungaNOTORIUS24/09/2025

Esporta in Fogli

Regione Umbria

CittàCinemaProgrammazione dal

CorcianoTHE SPACE CINEMAS24/09/2025

PerugiaUCI-CINEMAS PERUGIA24/09/2025

TerniTHE SPACE CINEMAS24/09/2025

Esporta in Fogli

Regione Veneto

CittàCinemaProgrammazione dal

LimenaTHE SPACE CINEMAS24/09/2025

MarconUCI-LUXE MARCON24/09/2025

RovigoNOTORIOUS25/09/2025

San Giovanni LupatotoUCI-CINEMAS VERONA24/09/2025

SileaTHE SPACE CINEMAS24/09/2025

Torri di QuartesoloTHE SPACE CINEMAS24/09/2025

VeronaTHE SPACE CINEMAS - LUGAGNANO24/09/2025

VicenzaUCI-LUXE PALLADIO VICENZA24/09/2025