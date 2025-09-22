Film Scudetto “AG4IN”, dove vederlo: l’elenco di tutti i cinema italiani
Tra due giorni esce nei migliori cinema 'AG4IN - Il film del quarto scudetto'. Il club azzurro ha comunicato l'elenco di tutte le sale che proietteranno il film tramite il proprio sito ufficiale: "La SSC Napoli comunica che, a partire dal 24 settembre, “AG4IN – Il film del quarto Scudetto del Napoli” sarà proiettato nei migliori cinema di tutta Italia. Dopo l’entusiasmo suscitato dall’annuncio del film, i tifosi azzurri potranno ora scoprire l’elenco completo delle sale che offriranno l’opportunità di rivivere sul grande schermo la straordinaria cavalcata verso il quarto Scudetto.
Il film, diretto da Giuseppe Marco Albano e prodotto da Filmauro, porta gli spettatori al cuore della stagione 2024/25, tra immagini inedite, interviste esclusive e momenti irripetibili che hanno condotto all’epica vittoria del 23 maggio 2025".
Regione Campania
Città Cinema Programmazione dal
Afragola HAPPY 24/09/2025
Agropoli TEATRO DE FILIPPO 24/09/2025
Amalfi IRIS 24/09/2025
Anacapri PARADISO 24/09/2025
Aversa VITTORIA 24/09/2025
Aversa CIMAROSA 24/09/2025
Benevento GAVELI 24/09/2025
Casalnuovo di Napoli MAGIC VISION 24/09/2025
Casoria UCI-CINEMAS CASORIA 24/09/2025
Castellammare di Stabia HALL 24/09/2025
Forio DELLE VITTORIE 24/09/2025
Ischia EXCELSIOR 24/09/2025
Lioni NUOVO 24/09/2025
Marcianise UCI CINEMAS 24/09/2025
Mercogliano MOVIEPLEX 24/09/2025
Mirabella Eclano CARMEN 25/09/2025
Mondragone ARISTON 24/09/2025
Napoli THE SPACE CINEMAS 24/09/2025
Napoli METROPOLITAN 24/09/2025
Napoli MODERNISSIMO 24/09/2025
Napoli PLAZA 24/09/2025
Napoli VITTORIA 24/09/2025
Nocera Inferiore SALA ROMA 24/09/2025
Nola THE SPACE CINEMAS 24/09/2025
Pagani LA FENICE 24/09/2025
Piano di Sorrento DELLE ROSE 24/09/2025
Piedimonte Matese COTTON MOVIE 24/09/2025
Poggiomarino ELISEO 24/09/2025
Pontecagnano Faiano MAXIMALL 24/09/2025
Portici SALA ROMA 24/09/2025
Salerno THE SPACE CINEMAS 24/09/2025
Sant'Anastasia METROPOLITAN 27/09/2025
Sant'Arpino LENDI 24/09/2025
Telese Terme MODERNISSIMO 24/09/2025
Torre Annunziata NEXUS 24/09/2025
Torre del Greco CORALLO 24/09/2025
Torrecuso TORREVILLAGE 24/09/2025
Vico Equense AEQUA 24/09/2025
Regione Abruzzo
Avezzano ASTRA 25/09/2025
Castel di Sangro ITALIA 25/09/2025
Chieti UCI CINEMAS 24/09/2025
Chieti UCI-LUXE MEGALO' 24/09/2025
L'Aquila MOVIEPLEX 24/09/2025
Montebello di Bertona THE SPACE CINEMAS 24/09/2025
Montesilvano THE SPACE CINEMAS 24/09/2025
Spoltore ARCA 24/09/2025
Regione Basilicata
Matera UCI CINEMAS 24/09/2025
Regione Calabria
Catanzaro THE SPACE CINEMAS 24/09/2025
Cosenza ANDROMEDA 24/09/2025
Cosenza CITRIGNO 24/09/2025
Maida THE SPACE CINEMAS 24/09/2025
Reggio Calabria LUMIERE 25/09/2025
Regione Emilia-Romagna
Bologna MULTISALA CINECI 25/09/2025
Bologna THE SPACE CINEMAS 24/09/2025
Carpi SPACE CITY 25/09/2025
Casalecchio di Reno UCI-CINEMAS MERIDIANA 24/09/2025
Cento CINE PARK 24/09/2025
Ferrara NOTORIUS 24/09/2025
Modena VICTORIA 25/09/2025
Parma THE SPACE CINEMAS 24/09/2025
Parma THE SPACE CINEMAS 24/09/2025
Reggio Emilia UCI-CINEMAS REGGIO EMILIA 24/09/2025
Rimini GIOMETTI 25/09/2025
Sant'Agata Bolognese MULTISALA CINECI 25/09/2025
Savignano sul Rubicone UCI-CINEMAS ROMAGNA 24/09/2025
Regione Friuli-Venezia Giulia
Città Cinema Programmazione dal
Fiume VenetoUCI-CINEMAS FIUME VENETO24/09/2025
PradamanoTHE SPACE CINEMAS24/09/2025
TriesteTHE SPACE CINEMAS24/09/2025
VillesseUCI CINEMAS24/09/2025
Regione Lazio
Città Cinema Programmazione dal
RomaUCI-CINEMAS PORTA DI ROMA24/09/2025
FiumicinoUCI-CINEMAS PARCO LEONARDO24/09/2025
FormiaARENA MARE25/09/2025
FrosinoneDREAM24/09/2025
Guidonia MontecelioTHE SPACE CINEMAS24/09/2025
LatinaOXER24/09/2025
RomaUCI CINEMAS MAXIMO24/09/2025
RomaUCI CINEMAS LUNGHEZZA24/09/2025
RomaLUX26/09/2025
RomaADRIANO24/09/2025
RomaDORIA24/09/2025
RomaTRIANON24/09/2025
RomaTHE SPACE CINEMAS - MODERNO24/09/2025
RomaTHE SPACE CINEMAS - PARCO DE MEDICI24/09/2025
TerracinaMULTISALA RIO24/09/2025
Regione Liguria
Città Cinema Programmazione dal
GenovaTHE SPACE CINEMAS24/09/2025
GenovaUCI CINEMAS24/09/2025
SavonaDIANA24/09/2025
Regione Lombardia
Città Cinema Programmazione dal
AssagoUCI-CINEMAS MILANOFIORI24/09/2025
Azzano San PaoloUCI-CINEMAS ORIO24/09/2025
Bellinzago LombardoMOVIE28/09/2025
Cerro MaggioreTHE SPACE CINEMAS24/09/2025
CurnoNOTORIOUS24/09/2025
LissoneUCI-CINEMAS LISSONE24/09/2025
MilanoMERLATA NOTORIUS25/09/2025
MilanoUCI-CINEMAS BICOCCA24/09/2025
PaviaTHE SPACE CINEMAS - MONTEBELLO24/09/2025
PioltelloUCI-CINEMAS PIOLTELLO24/09/2025
RozzanoTHE SPACE CINEMAS24/09/2025
Sesto San GiovanniCENTRO SARCA NOTORIUS26/09/2025
VimercateTHE SPACE CINEMAS24/09/2025
Regione Marche
Città Cinema Programmazione dal
AnconaGIOMETTI25/09/2025
Ascoli PicenoMULTIPLEX DELLE STELLE25/09/2025
PesaroGIOMETTI25/09/2025
Porto Sant'ElpidioGIOMETTI25/09/2025
Porto d'AscoliUCI CINEMAS - PORTO D'ASCOLI24/09/2025
Regione Piemonte
Città Cinema Programmazione dal
BeinascoTHE SPACE CINEMAS24/09/2025
MoncalieriUCI-CINEMAS MONCALIERI24/09/2025
TorinoUCI-CINEMAS TORINO24/09/2025
TorinoTHE SPACE CINEMAS24/09/2025
TorinoMASSAUA24/09/2025
TorinoREPOSI24/09/2025
TortonaMEGAPLEX28/09/2025
Regione Puglia
Città Cinema Programmazione dal
BariUCI-CINEMAS SHOWVILLE24/09/2025
BrindisiANDROMEDA25/09/2025
CasamassimaTHE SPACE CINEMAS24/09/2025
FoggiaCITTA' DEL CINEMA24/09/2025
Gioia del ColleUCI-CINEMAS GIOIA DEL COLLE24/09/2025
MolfettaUCI-CINEMAS MOLFETTA24/09/2025
SurboTHE SPACE CINEMAS24/09/2025
Regione Sardegna
Città Cinema Programmazione dal
QuartucciuTHE SPACE CINEMAS24/09/2025
SestuTHE SPACE CINEMAS24/09/2025
Regione Sicilia
Città Cinema Programmazione dal
BelpassoTHE SPACE CINEMAS24/09/2025
CastrofilippoLE VIGNE25/09/2025
CataniaE-PLANET29/09/2025
MisterbiancoUCI-CINEMAS CATANIA24/09/2025
PalermoUCI-CINEMAS PALERMO24/09/2025
PalermoLA TORRE25/09/2025
Regione Trentino / Alto-Adige
Città Cinema Programmazione dal
BolzanoUCI-CINEMAS BOLZANO24/09/2025
Regione Toscana
Città Cinema Programmazione dal
ArezzoUCI-CINEMAS AREZZO24/09/2025
Campi BisenzioUCI-LUXE CAMPI BISENZIO24/09/2025
FirenzeTHE SPACE CINEMAS24/09/2025
FirenzeUCI-CINEMAS FIRENZE24/09/2025
GrossetoTHE SPACE CINEMAS24/09/2025
LivornoTHE SPACE CINEMAS24/09/2025
PratoGIOMETTI25/09/2025
SinalungaNOTORIUS24/09/2025
Regione Umbria
Città Cinema Programmazione dal
CorcianoTHE SPACE CINEMAS24/09/2025
PerugiaUCI-CINEMAS PERUGIA24/09/2025
TerniTHE SPACE CINEMAS24/09/2025
Regione Veneto
Città Cinema Programmazione dal
LimenaTHE SPACE CINEMAS24/09/2025
MarconUCI-LUXE MARCON24/09/2025
RovigoNOTORIOUS25/09/2025
San Giovanni LupatotoUCI-CINEMAS VERONA24/09/2025
SileaTHE SPACE CINEMAS24/09/2025
Torri di QuartesoloTHE SPACE CINEMAS24/09/2025
VeronaTHE SPACE CINEMAS - LUGAGNANO24/09/2025
VicenzaUCI-LUXE PALLADIO VICENZA24/09/2025
