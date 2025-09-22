Pallone d'Oro, stasera la cerimonia d'assegnazione: un solo italiano tra i candidati

vedi letture

L'appuntamento è fissato per stasera alle ore 20, nella splendida cornice del Théâtre du Châtelet di Parigi. Chi vincerà il Pallone d'Oro 2025? Come sempre 30 candidati e due grandi favoriti: Lamine Yamal, stella del Barcellona, e Ousmane Dembélé, trascinatore del Paris Saint-Germain campione di tutto.

Uno solo l'italiano presente: si tratta di Gianluigi Donnarumma, capitano della Nazionale italiana e nuovo portiere del Manchester City dopo aver trionfato nell'ultima Champions League con il PSG. A rappresentare i club italiani ci sono Denzel Dumfries e Lautaro Martinez per l'Inter e Scott McTominay per il Napoli.

Ecco tutti i nomi in lizza:

- Jude Bellingham (Inghilterra, Real Madrid)

- Osumane Dembélé (Francia, PSG)

- Gianluigi Donnarumma (Italia, PSG/Manchester City)

- Désiré Doué (Francia, PSG)

- Denzel Dumfries (Olanda, Inter)

- Serhou Guirassy (Guinea, Borussia Dortmund)

- Viktor Gyokeres (Svezia, Sporting CP/Arsenal)

- Erling Haaland (Norvegia, Manchester City)

- Achraf Hakimi (Marocco, PSG)

- Harry Kane (Inghilterra, Bayern Monaco)

- Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Napoli/PSG)

- Robert Lewandowski (Polonia, Barcellona)

- Alexis Mac Allister (Argentina, Liverpool)

- Lautaro Martinez (Argentina, Inter)

- Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)

- Scott McTominay (Scozia, Napoli)

- Nuno Mendes (Portogallo, PSG)

- Joao Neves (Portogallo, PSG)

- Michael Olise (Francia, Bayern Monaco)

- Cole Palmer (Inghilterra, Chelsea)

- Pedri (Spagna, Barcellona)

- Raphinha (Brasile, Barcellona)

- Declan Rice (Inghilterra, Arsenal)

- Fabian Ruiz (Spagna, PSG)

- Mohamed Salah (Egitto, Liverpool)

- Virgil van Dijk (Olanda, Liverpool)

- Vinicius Jr (Brasile, Real Madrid)

- Florian Wirtz (Germania, Bayer Lekerkusen/Liverpool)

- Vitinha (Portogallo, PSG)

- Lamine Yamal (Spagna, Barcellona)