Ufficiale

Pisa, i convocati per il Napoli: Gilardino deve far fronte a tre assenze

Pisa, i convocati per il Napoli: Gilardino deve far fronte a tre assenzeTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:09Notizie
di Pierpaolo Matrone

Alberto Gilardino ha diramato la lista dei convocati per Napoli-Pisa, match in programma stasera allo stadio Diego Armando Maradona alle 20:45. L'allenatore ex Genoa dovrà far fronte a tre assenze. Nell'elenco, infatti, non figurano Touré, Steng e Denoon. Ecco la lista completa.

I CONVOCATI: Semper, Angori, A. Caracciolo, Canestrelli, Marin, Leris, Hojholt, Meister, Tramoni, Cuadrado, Andrade, Akinsanmiro, Nzola, Esteves, Aebischer, Vural, Scuffet, Moreo, Calabresi, Piccinini, Raul Albiol, Mateus Lusuardi, Bonfanti, Lorran