Da Milano ci credono: "Allegri come Conte lo scorso anno"

"Allegri come Conte: analogie a un anno di distanza". Così scrive l'editoriale di Milannews sulle possibili analogie tra il Napoli dello scorso anno ed il Milan di questa stagione: "Che il Milan possa lottare per lo scudetto, personalmente, penso sia ancora prematuro per dirlo ma che a distanza di un anno vi siano stati diversi elementi simili che hanno caratterizzato l’inizio della stagione, quello è oggettivo. Un anno fa, dopo la prima giornata, Antonio Conte detonò in conferenza stampa post Verona-Napoli 3-0 contro il mercato a rilento degli azzurri e De Laurentiis si trovò costretto ad aprire il forziere, facendo arrivare McTominay e Lukaku.

Un anno dopo, Massimiliano Allegri ha scelto le stanze di Casa Milan per portare le sue rimostranze sull’incompletezza della rosa e sul cambio di modulo. Risultato? Ultimi giorni di mercato frenetici e mercato in entrata e uscita molto attivo fino alla conclusione che ha visto nell’arrivo di Adrien Rabiot un tassello fondamentale. Gli allenatori vincenti sono fatti così e hanno personalità, non hanno paura di dire la loro e farsi valere, sono fatti così. Perché nello sport ci sono due strade: competere per vincere o competere con l’idea di poter vincere. C’è tutta la differenza del mondo e Max lo sa bene".