Milan-Napoli, biglietti in vendita dalle 15: info e prezzi
La SSC Napoli informa sui biglietti per il match Milan-Napoli, in programma domenica 28 settembre 2025, alle ore 20:45 allo stadio San Siro / Giuseppe Meazza di Milano. Questo il comunicato diffuso dal club sul proprio sito ufficiale
"I biglietti saranno disponibili dalle ore 15:00 di lunedì 22 settembre 2025, on line e presso i punti vendita, sul circuito VivaTicket.
Come da disposizioni delle autorità competenti, la vendita dei tagliandi è vietata ai residenti nella Regione Campania.
La vendita dei tagliandi di settore Ospiti è riservata esclusivamente ai possessori di fidelity card del Napoli, sottoscritta in data antecedente al 12 settembre 2025, non residenti nella Regione Campania.
I biglietti del settore ospiti saranno in vendita fino alle ore 19:00 di sabato 27 settembre 2025.
È vietato il cambio utilizzatore per tutti i tagliandi.
Prezzi. Settore Ospiti: € 44,00
Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti".
