Ufficiale Milan-Napoli, biglietti in vendita dalle 15: info e prezzi

vedi letture

La SSC Napoli informa sui biglietti per il match Milan-Napoli, in programma domenica 28 settembre 2025, alle ore 20:45 allo stadio San Siro / Giuseppe Meazza di Milano. Questo il comunicato diffuso dal club sul proprio sito ufficiale

"I biglietti saranno disponibili dalle ore 15:00 di lunedì 22 settembre 2025, on line e presso i punti vendita, sul circuito VivaTicket.

Come da disposizioni delle autorità competenti, la vendita dei tagliandi è vietata ai residenti nella Regione Campania.

La vendita dei tagliandi di settore Ospiti è riservata esclusivamente ai possessori di fidelity card del Napoli, sottoscritta in data antecedente al 12 settembre 2025, non residenti nella Regione Campania.

I biglietti del settore ospiti saranno in vendita fino alle ore 19:00 di sabato 27 settembre 2025.

È vietato il cambio utilizzatore per tutti i tagliandi.

Prezzi. Settore Ospiti: € 44,00

Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti".