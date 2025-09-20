Riscatto, ma non solo: Di Lorenzo col Pisa diventerà il 13° azzurro all time

Riscatto, ma non solo: Di Lorenzo col Pisa diventerà il 13° azzurro all timeTuttoNapoli.net
di Redazione Tutto Napoli.net

Non solo la sera del riscatto dopo l’errore e l’espulsione di Manchester che ha praticamente vanificato la gara contro il City. Giovanni Di Lorenzo lunedì contro il Pisa scenderà in campo per dare subito una risposta importante, trascinare se possibile i compagni alla quarta vittoria di fila ma anche per scalare un altro gradino nella storia azzurra.

Il capitano del Napoli lunedì salirà a ben 275 presenze in maglia azzurra, agganciando così Bruno Gramaglia al 13esimo posto all time della storia del club partenopeo. Prossimo obiettivo poi diventeranno le 278 presenze di Paolo Cannavaro al 12esimo posto e le 308 di Maggio all’11esimo. Per il capitano azzurro la Top10 all time non è un miraggio.