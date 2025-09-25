Film Scudetto "Again" subito in testa al box office: ieri oltre 15mila spettatori

Il film del quarto scudetto del Napoli debutta in testa al box office con quasi 172mila euro e oltre 15mila spettatori. Lo si legge su Mymovies. Dunque subito grande successo per la pellicola che è stata presentata ieri e che proprio da ieri era nelle sale campane e italiane. Ieri al Metropolitan la presentazione, la prima con tutti i protagonisti del trionfo e le parole del presidente Aurelio De Laurentiis che ha ringraziato tutti e ha rilanciato le ambizioni future del Napoli. Di seguito tutte le sale d'Italia che trasmettono il film.

Regione Campania

Città Cinema Programmazione dal

Afragola HAPPY 24/09/2025

Agropoli TEATRO DE FILIPPO 24/09/2025

Amalfi IRIS 24/09/2025

Anacapri PARADISO 24/09/2025

Aversa VITTORIA 24/09/2025

Aversa CIMAROSA 24/09/2025

Benevento GAVELI 24/09/2025

Casalnuovo di Napoli MAGIC VISION 24/09/2025

Casoria UCI-CINEMAS CASORIA 24/09/2025

Castellammare di Stabia HALL 24/09/2025

Forio DELLE VITTORIE 24/09/2025

Ischia EXCELSIOR 24/09/2025

Lioni NUOVO 24/09/2025

Marcianise UCI CINEMAS 24/09/2025

Mercogliano MOVIEPLEX 24/09/2025

Mirabella Eclano CARMEN 25/09/2025

Mondragone ARISTON 24/09/2025

Napoli THE SPACE CINEMAS 24/09/2025

Napoli METROPOLITAN 24/09/2025

Napoli MODERNISSIMO 24/09/2025

Napoli PLAZA 24/09/2025

Napoli VITTORIA 24/09/2025

Nocera Inferiore SALA ROMA 24/09/2025

Nola THE SPACE CINEMAS 24/09/2025

Pagani LA FENICE 24/09/2025

Piano di Sorrento DELLE ROSE 24/09/2025

Piedimonte Matese COTTON MOVIE 24/09/2025

Poggiomarino ELISEO 24/09/2025

Pontecagnano Faiano MAXIMALL 24/09/2025

Portici SALA ROMA 24/09/2025

Salerno THE SPACE CINEMAS 24/09/2025

Sant'Anastasia METROPOLITAN 27/09/2025

Sant'Arpino LENDI 24/09/2025

Telese Terme MODERNISSIMO 24/09/2025

Torre Annunziata NEXUS 24/09/2025

Torre del Greco CORALLO 24/09/2025

Torrecuso TORREVILLAGE 24/09/2025

Vico Equense AEQUA 24/09/2025

Regione Abruzzo

Avezzano ASTRA 25/09/2025

Castel di Sangro ITALIA 25/09/2025

Chieti UCI CINEMAS 24/09/2025

Chieti UCI-LUXE MEGALO' 24/09/2025

L'Aquila MOVIEPLEX 24/09/2025

Montebello di Bertona THE SPACE CINEMAS 24/09/2025

Montesilvano THE SPACE CINEMAS 24/09/2025

Spoltore ARCA 24/09/2025

Regione Basilicata

Matera UCI CINEMAS 24/09/2025

Regione Calabria

Catanzaro THE SPACE CINEMAS 24/09/2025

Cosenza ANDROMEDA 24/09/2025

Cosenza CITRIGNO 24/09/2025

Maida THE SPACE CINEMAS 24/09/2025

Reggio Calabria LUMIERE 25/09/2025

Regione Emilia-Romagna

Bologna MULTISALA CINECI 25/09/2025

Bologna THE SPACE CINEMAS 24/09/2025

Carpi SPACE CITY 25/09/2025

Casalecchio di Reno UCI-CINEMAS MERIDIANA 24/09/2025

Cento CINE PARK 24/09/2025

Ferrara NOTORIUS 24/09/2025

Modena VICTORIA 25/09/2025

Parma THE SPACE CINEMAS 24/09/2025

Parma THE SPACE CINEMAS 24/09/2025

Reggio Emilia UCI-CINEMAS REGGIO EMILIA 24/09/2025

Rimini GIOMETTI 25/09/2025

Sant'Agata Bolognese MULTISALA CINECI 25/09/2025

Savignano sul Rubicone UCI-CINEMAS ROMAGNA 24/09/2025

Regione Friuli-Venezia Giulia

Fiume Veneto UCI-CINEMAS FIUME VENETO 24/09/2025

Pradamano THE SPACE CINEMAS 24/09/2025

Trieste THE SPACE CINEMAS 24/09/2025

Villesse UCI CINEMAS 24/09/2025

Regione Lazio

Roma UCI-CINEMAS PORTA DI ROMA 24/09/2025

Fiumicino UCI-CINEMAS PARCO LEONARDO 24/09/2025

Formia ARENA MARE 25/09/2025

Frosinone DREAM 24/09/2025

Guidonia Montecelio THE SPACE CINEMAS 24/09/2025

Latina OXER 24/09/2025

Roma UCI CINEMAS MAXIMO 24/09/2025

Roma UCI CINEMAS LUNGHEZZA 24/09/2025

Roma LUX 26/09/2025

Roma ADRIANO 24/09/2025

Roma DORIA 24/09/2025

Roma TRIANON 24/09/2025

Roma THE SPACE CINEMAS - MODERNO 24/09/2025

Roma THE SPACE CINEMAS - PARCO DE MEDICI 24/09/2025

Terracina MULTISALA RIO 24/09/2025

Regione Liguria

Genova THE SPACE CINEMAS 24/09/2025

Genova UCI CINEMAS 24/09/2025

Savona DIANA 24/09/2025

Regione Lombardia

Assago UCI-CINEMAS MILANOFIORI 24/09/2025

Azzano San Paolo UCI-CINEMAS ORIO 24/09/2025

Bellinzago Lombardo MOVIE 28/09/2025

Cerro MaggioreTHE SPACE CINEMAS 24/09/2025

Curno NOTORIOUS 24/09/2025

Lissone UCI-CINEMAS LISSONE 24/09/2025

Milano MERLATA NOTORIUS 25/09/2025

Milano UCI-CINEMAS BICOCCA 24/09/2025

Pavia THE SPACE CINEMAS - MONTEBELLO 24/09/2025

Pioltello UCI-CINEMAS PIOLTELLO 24/09/2025

Rozzano THE SPACE CINEMAS 24/09/2025

Sesto San Giovanni CENTRO SARCA NOTORIUS 26/09/2025

VimercateTHE SPACE CINEMAS 24/09/2025

Regione Marche

Ancona GIOMETTI 25/09/2025

Ascoli Piceno MULTIPLEX DELLE STELLE 25/09/2025

Pesaro GIOMETTI 25/09/2025

Porto Sant'Elpidio GIOMETTI 25/09/2025

Porto d'Ascoli UCI CINEMAS - PORTO D'ASCOLI 24/09/2025

Regione Piemonte

Beinasco THE SPACE CINEMAS 24/09/2025

Moncalieri UCI-CINEMAS MONCALIERI 24/09/2025

Torino UCI-CINEMAS TORINO 24/09/2025

Torino THE SPACE CINEMAS 24/09/2025

Torino MASSAUA 24/09/2025

Torino REPOSI 24/09/2025

Tortona MEGAPLEX 28/09/2025

Regione Puglia

Bari UCI-CINEMAS SHOWVILLE 24/09/2025

Brindisi ANDROMEDA 25/09/2025

Casamassima THE SPACE CINEMAS 24/09/2025

Foggia CITTA' DEL CINEMA 24/09/2025

Gioia del Colle UCI-CINEMAS GIOIA DEL COLLE 24/09/2025

Molfetta UCI-CINEMAS MOLFETTA 24/09/2025

Surbo THE SPACE CINEMAS 24/09/2025

Regione Sardegna

CittàCinemaProgrammazione dal

QuartucciuTHE SPACE CINEMAS24/09/2025

SestuTHE SPACE CINEMAS24/09/2025

Regione Sicilia

CittàCinemaProgrammazione dal

BelpassoTHE SPACE CINEMAS24/09/2025

CastrofilippoLE VIGNE25/09/2025

CataniaE-PLANET29/09/2025

MisterbiancoUCI-CINEMAS CATANIA24/09/2025

PalermoUCI-CINEMAS PALERMO24/09/2025

PalermoLA TORRE25/09/2025

Regione Trentino / Alto-Adige

BolzanoUCI-CINEMAS BOLZANO24/09/2025

Regione Toscana

CittàCinemaProgrammazione dal

ArezzoUCI-CINEMAS AREZZO24/09/2025

Campi BisenzioUCI-LUXE CAMPI BISENZIO24/09/2025

FirenzeTHE SPACE CINEMAS24/09/2025

FirenzeUCI-CINEMAS FIRENZE24/09/2025

GrossetoTHE SPACE CINEMAS24/09/2025

LivornoTHE SPACE CINEMAS24/09/2025

PratoGIOMETTI25/09/2025

SinalungaNOTORIUS24/09/2025

Regione Umbria

CorcianoTHE SPACE CINEMAS24/09/2025

PerugiaUCI-CINEMAS PERUGIA24/09/2025

TerniTHE SPACE CINEMAS24/09/2025

Regione Veneto

LimenaTHE SPACE CINEMAS24/09/2025

MarconUCI-LUXE MARCON24/09/2025

RovigoNOTORIOUS25/09/2025

San Giovanni LupatotoUCI-CINEMAS VERONA24/09/2025

SileaTHE SPACE CINEMAS24/09/2025

Torri di QuartesoloTHE SPACE CINEMAS24/09/2025

VeronaTHE SPACE CINEMAS - LUGAGNANO24/09/2025

VicenzaUCI-LUXE PALLADIO VICENZA24/09/2025