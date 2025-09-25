Film Scudetto "Again" subito in testa al box office: ieri oltre 15mila spettatori
Il film del quarto scudetto del Napoli debutta in testa al box office con quasi 172mila euro e oltre 15mila spettatori. Lo si legge su Mymovies. Dunque subito grande successo per la pellicola che è stata presentata ieri e che proprio da ieri era nelle sale campane e italiane. Ieri al Metropolitan la presentazione, la prima con tutti i protagonisti del trionfo e le parole del presidente Aurelio De Laurentiis che ha ringraziato tutti e ha rilanciato le ambizioni future del Napoli. Di seguito tutte le sale d'Italia che trasmettono il film.
Regione Campania
Città Cinema Programmazione dal
Afragola HAPPY 24/09/2025
Agropoli TEATRO DE FILIPPO 24/09/2025
Amalfi IRIS 24/09/2025
Anacapri PARADISO 24/09/2025
Aversa VITTORIA 24/09/2025
Aversa CIMAROSA 24/09/2025
Benevento GAVELI 24/09/2025
Casalnuovo di Napoli MAGIC VISION 24/09/2025
Casoria UCI-CINEMAS CASORIA 24/09/2025
Castellammare di Stabia HALL 24/09/2025
Forio DELLE VITTORIE 24/09/2025
Ischia EXCELSIOR 24/09/2025
Lioni NUOVO 24/09/2025
Marcianise UCI CINEMAS 24/09/2025
Mercogliano MOVIEPLEX 24/09/2025
Mirabella Eclano CARMEN 25/09/2025
Mondragone ARISTON 24/09/2025
Napoli THE SPACE CINEMAS 24/09/2025
Napoli METROPOLITAN 24/09/2025
Napoli MODERNISSIMO 24/09/2025
Napoli PLAZA 24/09/2025
Napoli VITTORIA 24/09/2025
Nocera Inferiore SALA ROMA 24/09/2025
Nola THE SPACE CINEMAS 24/09/2025
Pagani LA FENICE 24/09/2025
Piano di Sorrento DELLE ROSE 24/09/2025
Piedimonte Matese COTTON MOVIE 24/09/2025
Poggiomarino ELISEO 24/09/2025
Pontecagnano Faiano MAXIMALL 24/09/2025
Portici SALA ROMA 24/09/2025
Salerno THE SPACE CINEMAS 24/09/2025
Sant'Anastasia METROPOLITAN 27/09/2025
Sant'Arpino LENDI 24/09/2025
Telese Terme MODERNISSIMO 24/09/2025
Torre Annunziata NEXUS 24/09/2025
Torre del Greco CORALLO 24/09/2025
Torrecuso TORREVILLAGE 24/09/2025
Vico Equense AEQUA 24/09/2025
Regione Abruzzo
Avezzano ASTRA 25/09/2025
Castel di Sangro ITALIA 25/09/2025
Chieti UCI CINEMAS 24/09/2025
Chieti UCI-LUXE MEGALO' 24/09/2025
L'Aquila MOVIEPLEX 24/09/2025
Montebello di Bertona THE SPACE CINEMAS 24/09/2025
Montesilvano THE SPACE CINEMAS 24/09/2025
Spoltore ARCA 24/09/2025
Regione Basilicata
Matera UCI CINEMAS 24/09/2025
Regione Calabria
Catanzaro THE SPACE CINEMAS 24/09/2025
Cosenza ANDROMEDA 24/09/2025
Cosenza CITRIGNO 24/09/2025
Maida THE SPACE CINEMAS 24/09/2025
Reggio Calabria LUMIERE 25/09/2025
Regione Emilia-Romagna
Bologna MULTISALA CINECI 25/09/2025
Bologna THE SPACE CINEMAS 24/09/2025
Carpi SPACE CITY 25/09/2025
Casalecchio di Reno UCI-CINEMAS MERIDIANA 24/09/2025
Cento CINE PARK 24/09/2025
Ferrara NOTORIUS 24/09/2025
Modena VICTORIA 25/09/2025
Parma THE SPACE CINEMAS 24/09/2025
Parma THE SPACE CINEMAS 24/09/2025
Reggio Emilia UCI-CINEMAS REGGIO EMILIA 24/09/2025
Rimini GIOMETTI 25/09/2025
Sant'Agata Bolognese MULTISALA CINECI 25/09/2025
Savignano sul Rubicone UCI-CINEMAS ROMAGNA 24/09/2025
Regione Friuli-Venezia Giulia
Fiume Veneto UCI-CINEMAS FIUME VENETO 24/09/2025
Pradamano THE SPACE CINEMAS 24/09/2025
Trieste THE SPACE CINEMAS 24/09/2025
Villesse UCI CINEMAS 24/09/2025
Regione Lazio
Roma UCI-CINEMAS PORTA DI ROMA 24/09/2025
Fiumicino UCI-CINEMAS PARCO LEONARDO 24/09/2025
Formia ARENA MARE 25/09/2025
Frosinone DREAM 24/09/2025
Guidonia Montecelio THE SPACE CINEMAS 24/09/2025
Latina OXER 24/09/2025
Roma UCI CINEMAS MAXIMO 24/09/2025
Roma UCI CINEMAS LUNGHEZZA 24/09/2025
Roma LUX 26/09/2025
Roma ADRIANO 24/09/2025
Roma DORIA 24/09/2025
Roma TRIANON 24/09/2025
Roma THE SPACE CINEMAS - MODERNO 24/09/2025
Roma THE SPACE CINEMAS - PARCO DE MEDICI 24/09/2025
Terracina MULTISALA RIO 24/09/2025
Regione Liguria
Genova THE SPACE CINEMAS 24/09/2025
Genova UCI CINEMAS 24/09/2025
Savona DIANA 24/09/2025
Regione Lombardia
Assago UCI-CINEMAS MILANOFIORI 24/09/2025
Azzano San Paolo UCI-CINEMAS ORIO 24/09/2025
Bellinzago Lombardo MOVIE 28/09/2025
Cerro MaggioreTHE SPACE CINEMAS 24/09/2025
Curno NOTORIOUS 24/09/2025
Lissone UCI-CINEMAS LISSONE 24/09/2025
Milano MERLATA NOTORIUS 25/09/2025
Milano UCI-CINEMAS BICOCCA 24/09/2025
Pavia THE SPACE CINEMAS - MONTEBELLO 24/09/2025
Pioltello UCI-CINEMAS PIOLTELLO 24/09/2025
Rozzano THE SPACE CINEMAS 24/09/2025
Sesto San Giovanni CENTRO SARCA NOTORIUS 26/09/2025
VimercateTHE SPACE CINEMAS 24/09/2025
Regione Marche
Ancona GIOMETTI 25/09/2025
Ascoli Piceno MULTIPLEX DELLE STELLE 25/09/2025
Pesaro GIOMETTI 25/09/2025
Porto Sant'Elpidio GIOMETTI 25/09/2025
Porto d'Ascoli UCI CINEMAS - PORTO D'ASCOLI 24/09/2025
Regione Piemonte
Beinasco THE SPACE CINEMAS 24/09/2025
Moncalieri UCI-CINEMAS MONCALIERI 24/09/2025
Torino UCI-CINEMAS TORINO 24/09/2025
Torino THE SPACE CINEMAS 24/09/2025
Torino MASSAUA 24/09/2025
Torino REPOSI 24/09/2025
Tortona MEGAPLEX 28/09/2025
Regione Puglia
Bari UCI-CINEMAS SHOWVILLE 24/09/2025
Brindisi ANDROMEDA 25/09/2025
Casamassima THE SPACE CINEMAS 24/09/2025
Foggia CITTA' DEL CINEMA 24/09/2025
Gioia del Colle UCI-CINEMAS GIOIA DEL COLLE 24/09/2025
Molfetta UCI-CINEMAS MOLFETTA 24/09/2025
Surbo THE SPACE CINEMAS 24/09/2025
Regione Sardegna
CittàCinemaProgrammazione dal
QuartucciuTHE SPACE CINEMAS24/09/2025
SestuTHE SPACE CINEMAS24/09/2025
Esporta in Fogli
Regione Sicilia
CittàCinemaProgrammazione dal
BelpassoTHE SPACE CINEMAS24/09/2025
CastrofilippoLE VIGNE25/09/2025
CataniaE-PLANET29/09/2025
MisterbiancoUCI-CINEMAS CATANIA24/09/2025
PalermoUCI-CINEMAS PALERMO24/09/2025
PalermoLA TORRE25/09/2025
Esporta in Fogli
Regione Trentino / Alto-Adige
BolzanoUCI-CINEMAS BOLZANO24/09/2025
Regione Toscana
CittàCinemaProgrammazione dal
ArezzoUCI-CINEMAS AREZZO24/09/2025
Campi BisenzioUCI-LUXE CAMPI BISENZIO24/09/2025
FirenzeTHE SPACE CINEMAS24/09/2025
FirenzeUCI-CINEMAS FIRENZE24/09/2025
GrossetoTHE SPACE CINEMAS24/09/2025
LivornoTHE SPACE CINEMAS24/09/2025
PratoGIOMETTI25/09/2025
SinalungaNOTORIUS24/09/2025
Regione Umbria
CorcianoTHE SPACE CINEMAS24/09/2025
PerugiaUCI-CINEMAS PERUGIA24/09/2025
TerniTHE SPACE CINEMAS24/09/2025
Regione Veneto
LimenaTHE SPACE CINEMAS24/09/2025
MarconUCI-LUXE MARCON24/09/2025
RovigoNOTORIOUS25/09/2025
San Giovanni LupatotoUCI-CINEMAS VERONA24/09/2025
SileaTHE SPACE CINEMAS24/09/2025
Torri di QuartesoloTHE SPACE CINEMAS24/09/2025
VeronaTHE SPACE CINEMAS - LUGAGNANO24/09/2025
VicenzaUCI-LUXE PALLADIO VICENZA24/09/2025
