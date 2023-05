Finale pazzesco in Bundesliga: suicidio sportivo Borussia Dortmund, Bayern campione all'89'!

Pomeriggio che passerà alla storia del calcio tedesco, quello che ha sancito l'11° Meisterschale consecutivo del Bayern Monaco.

Pomeriggio che passerà alla storia del calcio tedesco, quello che ha sancito l'11° Meisterschale consecutivo del Bayern Monaco. Il Borussia Dortmund si presenta alla sfida decisiva contro il Mainz forte dei due punti di vantaggio sui bavaresi e deve affrontare una squadra che è senza obiettivi e reduce da 4 ko consecutivi. La paura di vincere e interrompere la dittatura del Bayern è troppa: Hanche-Olsen segna al 15', Haller quattro minuti più tardi fallisce il rigore del possibile pari. E Onisiwo trova lo 0-2 al 24'.

Il Bayern nel frattempo è in vantaggio a Colonia con gol di Coman all'8'. Nella ripresa con nulla più da perdere il Dortmund riesce solo ad accorciare le distanze con Guerreiro, alla sua ultima partita in giallonero. Intanto a Colonia prima i padroni di casa pareggiano con Ljubicic all'81' su rigore riportando il BVB al comando, poi la svolta decisiva all'85': Tuchel mette in campo Musiala, che 4' dopo segna l'1-2. Al Dortmund non basta il pari al 95' trovato da Sule, il Bayern è campione di Germania per la 33ª volta nella sua storia.