Finale rovente al Bentegodi: espulso Faraoni dopo il triplice fischio

Diffidato, dovrebbe saltare le prossime due partite dell'Hellas.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Finale rovente al Bentegodi tra Napoli e Verona: è stato espulso per proteste - e qualche parola di troppo all'indirizzo del direttore di gara - Marco Davide Faraoni, ammonito in precedenza per fallo di mani durante la partita. Diffidato, dovrebbe saltare le prossime due partite dell'Hellas.