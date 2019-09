“Finalmente esce fuori il presidente tifoso”, “scaramanzia dopo Lecce?”, le reazioni al tweet di ADL

Il Napoli si prepara ad affrontare il match di domani contro il Brescia di Corini. Per caricare l'ambiente, il presidente De Laurentiis ha pubblicato nel pomeriggio un tweet proprio per invogliare i propri giocatori a rimettersi in piedi dopo la batosta subita contro il Cagliari. Un messaggio, quello del patron che ha suscitato sensazioni positive già nei tifosi azzurri, che hanno apprezzato la carica di De Laurentiis. "Finalmente esce fuori il presidente tifoso", "Bellissimo modo di comunicare", Tweet della vigilia per scaramanzia dopo Lecce?", sono alcuni dei commenti da parte dei napoletani per le parole del presidente azzurro.