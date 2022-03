Finlandia-Slovacchia, le formazioni ufficiali: Lobotka parte dal primo minuto

Seconda partita da titolare per Stanislav Lobotka che dopo gli 84 minuti contro la Norvegia viene schierato in cabina di regia anche oggi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono ufficiali le formazioni di Finlandia-Slovacchia, amichevole internazionale in programma alle ore 18. Seconda partita da titolare per Stanislav Lobotka che, dopo gli 84 minuti contro la Norvegia, viene schierato in cabina di regia anche oggi. Di seguito le scelte dei due commissari tecnici.

Finlandia (4-4-2): Hradecky; Alho, Ivanov, Vaisanen, Uronen; Lod, Lingman, Kamara, Hosticca; Pohjampalo, Forss. All. Kanerva

Slovacchia (4-1-4-1): Holec; Sekulic, Skriniar, Hancko, Holubek; Lobotka; Haraslin, Bero, Duda, Jirka; Almasi. All. Tarkovic