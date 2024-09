Fiocco azzurro in casa Donnarumma: nasce il primogenito del portiere napoletano

Tanti auguri a Gianluigi Donnarumma e alla sua Alessia. Il portiere della Nazionale ha saltato l'ultimo allenamento del Paris Saint-Germain poiché in permesso speciale, proprio alla vigilia della ripresa del campionato con la partita contro il Brest. Il club francese ha annunciato che il forfait dell'ex Milan è dovuto alla nascita del suo primogenito Leo: La famiglia Donnarumma cresce. La società fa le congratulazioni a Gigio e alla moglie, che hanno dato alla luce il piccolo Leo. Sia la madre che il bambino stanno bene".

A questo punto è probabile che nel match con il Brest non sia Donnarumma il portiere titolare del PSG. Luis Enrique, infatti, potrebbe puntare su Matvey Safonov, estremo difensore acquistato quest'estate per 20 milioni di euro dal Krasnodar, ancora in attesa di fare il suo debutto ufficiale con la maglia del Paris Saint-Germain e dunque in Ligue 1.