Fiorentina, l'annuncio di Italiano su Odriozola: out anche col Napoli?

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Nella conferenza stampa della vigilia di Fiorentina-Empoli, il tecnico viola Vincenzo Italiano ha dato anche una piccola indicazione di formazione in vista di domani: "Come sta Odriozola? Domani sarà ancora out e ci dispiace. Ma abbiamo Lollo (Venuti, ndr) e terrà botta, mi auguro sia protagonista di un'altra grande partita", ha ammesso l'allenatore gigliato. L'esterno non recupera per la prossima di campionato ed è in dubbio anche per la gara del Maradona