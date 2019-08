Fiorentina, Montella ha in testa la formazione anti-Napoli: queste le possibili scelte

Che Fiorentina si vedrà contro il Napoli? Molto dipenderà da quelli che saranno gli ultimi colpi di mercato della Fiorentina. Benassi è dato tra i partenti ma al momento è lui l'ago tattico tra il 4-3-3 e il 4-2-3-1 di Montella. Il nuovo acquisto Ribery è atteso come titolare sull'esterno, dall'altra parte Chiesa e Boateng come falso nueve. La sensazione è che la Fiorentina stia cercando un altro rinforzo da far giocare dietro la punta, perché Pulgar e Badelj rendono meglio come doppio mediano. Ancora vuota la casella del terzino sinistro se consideriamo Biraghi verso l'Inter e Terzic titolare sì in Coppa contro il Monza ma apparso ancora acerbo.

I debuttanti Visite, firma, poi Franck Ribery sarà sicuramente l'uomo più atteso contro il Napoli. Difficile dire oggi se ci sarà dall'inizio o a gara in corso. Può magari giocare al suo posto dall'inizio il giovane Riccardo Sottil rientrato dal prestito al Pescara mentre nell'attacco viola, tra i nuovi, è prevista la presenza di Kevin-Prince Boateng da falso nueve, come fatto a Sassuolo con De Zerbi. Cambiata la mediana, giocheranno titolari sia Milan Badelj che Erick Pulgar. Dietro è certo di giocare un nuovo come Pol Lirola da terzino destro, da capire se in queste ore la Fiorentina darà una zampata per il terzino sinistro o se sarà Aleksa Terzic a giocare anche in campionato.

La probabile formazione (4-3-3): Dragowski; LIROLA, Milenkovic, Pezzella, TERZIC; PULGAR, BADELJ, Benassi; Chiesa, BOATENG, RIBERY (Sottil).