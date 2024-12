Ufficiale Fiorentina-Napoli, info biglietti settore ospiti: prezzi e dettagli

La Fiorentina sul proprio sito ufficiale ha fornito tutti i dettagli per la gara del 4 gennaio alle ore 18 al Franchi. Ecco le indicazioni per i tifosi del Napoli per il settore ospiti.

ACQUISTO SETTORE OSPITI

"In attesa di ulteriori comunicazioni da parte delle Autorità competenti, l’inizio della vendita del settore Ospiti, identificato nel settore di CURVA ESTERNA (CE1) a capienza ridotta, è programmato per le ore 15:00 del 30/12/2024. La vendita sarà attiva fino alle ore 19:00 del 03/01/2025 per i soli possessori di fidelity card del SSC NAPOLI non residenti in Campania".