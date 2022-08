Fiorentina, tabù Napoli al Franchi? Una sola vittoria nelle precedenti 10 sfide in Serie A

Nelle precedenti 10 sfide in serie A giocate al Franchi tra Fiorentina e Napoli, il club viola ha ottenuto i 3 punti solo in un'occasione

