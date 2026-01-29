Flop Champions, Tmw: nel mirino mercato e scelte iniziali di Conte

vedi letture

Il Napoli perde con il Chelsea ed è fuori dalla Champions League. Questo il commento di TuttoMercatoWeb.com: "È la peggior campagna europea del Napoli in Champions League, e non può essere spiegata soltanto con le assenze. Anche il mercato estivo, pur costoso, non ha prodotto i risultati sperati: tra partenze pesanti e nuovi innesti rimasti ai margini, l’unico vero investimento rivelatosi decisivo è stato Hojlund. La nota positiva, oltre al danese, è l’esplosione di Vergara: il talento di Frattaminore ha dimostrato di poter stare su un palcoscenico così importante, con un gol che lo lancia definitivamente nel grande calcio.

E quindi qui veniamo anche alle scelte di Antonio Conte: possibile che si è dovuto attendere gli infortuni di mezza squadra per scoprire questo talento del vivaio? Possibile che non si poteva ruotare di più e magari evitare anche qualche infortunio? Di certo non possiamo prendercela per ieri sera: la Champions si chiude con rimpianti e con la sensazione che il verdetto sia stato scritto molto prima di Napoli-Chelsea".