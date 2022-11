Flop da capitano, disastro CR7: ko contro l'Aston Villa e zero dribbling in 90'

Fascia da capitano al braccio, Cristiano Ronaldo è stato uno dei grandi flop della sconfitta del Manchester United per 3-1 contro l'Aston Villa.

Fascia da capitano al braccio, Cristiano Ronaldo è stato uno dei grandi flop della sconfitta del Manchester United per 3-1 contro l'Aston Villa. Ben 90 minuti in campo per il portoghese con Erik ten Hag in panchina ma pochissima qualità e quantità. In tutto, evidenzia il report di Sofascore, soltanto 25 tocchi di palla, 15 passaggi su 18 riusciti ma nessun dribbling tentato e una grande occasione da rete mancata.

Le ultime delusioni?

In tutto sono stati 5 i possessi persi, 0 i cross effettuati e una heatmap che lo ha visto sempre lontano dalla porta. Che siano le ultime delusioni coi Red Devils? Gennaio si avvicina e nonostante le smentite di rito del club, sembra sempre più un corpo avulso alla squadra.