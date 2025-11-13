Flop Italia! La spunta solo in extremis: 2-0 alla modesta Moldova, assist per Politano

A Chișinău l’Italia di Gennaro Gattuso ha conquistato una vittoria sofferta contro la modesta Moldova, battuta 2-0 grazie ai gol di Gianluca Mancini all’87’ e di Pio Esposito in pieno recupero su assist di Politano, subentrato al 74'. Un successo che lascia però un gusto amaro: il 4-4-2 super offensivo pensato per produrre molte reti non ha dato i frutti sperati, e la prestazione complessiva non ha convinto. Dopo le gare odierne è aumentata ulteriormente la differenza reti tra le prime due del gruppo. Prima della vittoria azzurra, infatti, la Norvegia aveva battuto l’Estonia 4-1, assicurandosi la partecipazione al Mondiale 28 anni dopo l’ultima volta. L’aritmetica del primo posto norvegese sarà solo formalmente definita domenica a San Siro.

La partita allo Stadionul Zimbru ha mostrato un incontro più equilibrato del previsto. Dal punto di vista del gioco la Nazionale di Gattuso ha mantenuto il controllo per tutta la gara, ma il risultato è rimasto fermo sullo 0-0 fino a pochi minuti dalla fine. Nel primo tempo gli azzurri hanno tentato tredici conclusioni, mantenuto il possesso palla al 73% e battuto dieci calci d’angolo contro i zero della Moldova. Nella ripresa la squadra ha perso ritmo e velocità, riprendendosi solo dopo le sostituzioni. Il gol di Mancini all’87’ su assist di Dimarco ha sbloccato la gara, seguito dalla rete in pieno recupero di Pio Esposito che ha fissato il 2-0 definitivo.