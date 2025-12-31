Napoli-Hellas, divieto di trasferta ai residenti nella provincia di Verona
Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto, per l’incontro di calcio Napoli-Hellas Verona, valido per il campionato nazionale 2025/26 di Serie A, in programma mercoledì 7 gennaio 2026, presso lo stadio “D. A. Maradona” di Napoli, la seguente prescrizione
• divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Verona.
Il provvedimento è stato adottato su determinazione n.
46/2025 del Comitato di Analisi per la sicurezza delle Manifestazioni Sportive, con il parere conforme della Questura di Napoli, che ha evidenziato i profili di alto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica che connotano l’evento, riconducibile all’accesa rivalità tra le opposte tifoserie, sfociata, anche recentemente, in episodi di violenza.
Napoli, 31 dicembre 2025
