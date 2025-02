Flop mercato: una soluzione tampone e investimenti rinviati all'estate

Il Napoli è la grande delusione del mercato invernale. Una finestra storicamente indigesta per il club di De Laurentiis, ma questa volta col rischio di avere grossi rimpianti più avanti nel corso di questo campionato che il gruppo di Antonio Conte si ritrova con grande merito a condurre quando siamo entrati nella fase cruciale. L'addio di Kvratskhelia, evidentemente non propriamente programmato nonostante le difficoltà sul rinnovo, ha fatto emergere ancora più nitidamente le difficoltà del club nel muoversi senza un piano ben preciso, sottovalutando poi fino a pochi giorni dalla fine anche la difficoltà nel virare su una soluzione tampone in prestito oneroso per rinviare l'investimento grosso in estate.

Quante piste fallite

Il Napoli è partito da Alejandro Garnacho, la prima scelta, fiducioso di uno sconto del Man United che non è mai arrivato, così come s'è rivelato infondato l'ottimismo per poter strappare il sì di Adeyemi che alla fine non ha aperto alla capolista italiana preferendo attendere le big europee a giugno. Mai praticabili invece le piste Zhegrova, Chiesa e Ndoye. Con oltre mezzo mese già bruciato, è poi iniziata una rincorsa a situazioni anche per tamponare numericamente con un prestito oneroso. In quella fase, però, anche quelle possibilità sono andate via via assottigliandosi. Dopo le problematiche burocratiche per Allan Saint-Maximin è subentrato anche il timore di un'ulteriore beffa per i tempi tecnici dell'affare e così il Napoli non ha atteso più Fenerbahce ed Al-Ahli.

Quanto tempo servirà ad Okafor?

Il Napoli ha virato e chiuso nelle ultime ore di mercato per Noah Okafor, in prestito a circa 1,5mln di euro e 23mln di riscatto perché fuori dai piani del Milan. 6 gol nella scorsa stagione ed un ottimo contributo proprio dalla panchina, anche caratteristiche interessanti per poter rapprtesentare un subentrante per Antonio Conte alle spalle di Neres, ma sicuramente - in questo momento - non in condizione e già questo non è un errore da poco. Lo stato di forma è solitamente la prima condizione quando si interviene a gennaio per poter avere un contributo nell'immediato, a maggior ragione quando sei primo in classifica e perdi un certo Kvicha Kvaratskhelia.

Le altre operazioni

Non è andata meglio negli altri reparti. Dall'attesa di Danilo, saltato per motivi familiari, al dietrofront probabilmente dopo le buone prestazioni di Juan Jesus: niente usato sicuro, ma un investimento in prospettiva (per far partire Rafa Marin direzione Villarreal), sbattendo sulla maxi-richiesta della Fiorentina per Comuzzo. Nulla di fatto ed altro investimento rinviato all'estate. Così come a centrocampo, chiudendo con il prestito di Billing per sostituire il partente Folorunsho (riscatto a 10mln). Il giovane Hasa per far partire Zerbin (riscatto a 4mln), il prestito di Scuffet per cedere Caprile al Cagliari (riscatto a 10mln) e poco altro in un mercato praticamente a costo zero e che alla fine mette a posto il bilancio dopo i 150mln spesi in estate.