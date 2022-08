Focus Tmw - Altra goleada e Kvaratskhelia fa impazzire il Maradona

Altro giro, altro show e sempre più la sensazione di essere di fronte ad un predestinato

Altro giro, altro show e sempre più la sensazione di essere di fronte ad un predestinato. Il Napoli come a Verona dà ancora spettacolo e trova un'altra goleada contro il malcapitato Monza mettendo in vetrina nuovamente Kvicha Kvatatskhelia. Il georgiano classe 2001, dopo il gol all'esordio in serie A a Verona, si presenta al Maradona con un'altra serie di perle e soprattutto una doppietta che significa 3 gol in 2 partite (superando i 2 gol su azione di tutto lo scorso campionato di Insigne) ed apre a discorsi importantissimi su cosa potrà rappresentare da subito per le ambizioni del Napoli.

Kvara decisivo

Nonostante un assedio sin dai primi minuti, il Napoli non trova il gol e si ferma sempre al momento della zampata vincente in area di rigore. A sbloccarla è proprio il georgiano, con una parabola a giro che bacia il palo e s'infila in porta. Il raddoppio è di Osimhen, imbeccato da un'azione verticale tutta di prima, fino al tris di Kvara che manda in estasi il Maradona mettendo fuorigioco due difensori fintando di calciare di destro e portandosi il pallone sul mancino per il diagonale vincente (un gol già visto mesi fa in Georgia, ma accolto con la diffidenza ed il classico "il ragazzo va visto contro le difese italiane").

Kim e le altre note positive

Il quarto gol porta la firma del sudcoreano, imperioso sulle palle inattive, vicino al gol anche ad inizio partita ed autore di un'ottima partita. Al pari, oltre a Kvaratskhelia e Osimhen, e dei soliti Anguissa e Lobtoka, anche di un ritrovato Zielinski. Nei cambi non c'è ancora spazio per i nuovi che - ascoltando anche Spalletti nel post-partita - dovranno conquistarsi ogni singolo minuto visto l'inizio stagione dei compagni. Certo un Napoli che ha iniziato la partita con elementi in panchina come Olivera, Ndombele, Elmas, Politano, Raspadori, Ounas e Simeone può davvero far paura.