Focus Tmw - Nessuna big ha un centravanti italiano: solo Petagna dal 2016 in poi

Alla vigilia di Euro2016, quando Antonio Conte svelò le proprie carte, in molti criticarono l'allora commissario tecnico per le scelte offensive. Il tandem titolare era quello formato da Eder e Pellè, con Immobile e Zaza in panchina, più un Insigne che nel 3-5-2 utilizzato ha trovato davvero pochissimo spazio. Tra le riserve non c'era nemmeno un attaccante considerato che erano Zappacosta, Rugani e Benassi. Cinque anni dopo l'Italia non è riuscita a trovare un giocatore che potesse stravolgere quelle scelte. Perché se per raggiunti limiti di età sia Eder che Pellè non sono stati più richiamati, sperando in un ciclo diverso da Ventura in poi, dall'altro le alternative non lo sono realmente.

In Italia non c'è un grande attaccante che sia uno. Tutte le big hanno un parco offensivo di non italiani: l'Atalanta con Zapata e Muriel (aspettando Piccoli), la Roma con Abraham e Mayoral, il Milan con Giroud e Ibrahimovic, l'Inter con Dzeko e Lautaro, il Napoli con Mertens e Osimhen: l'eccezione sarebbe Petagna, l'unico uscito negli ultimi anni ma che è poco più di una riserva in azzurro. Lo scrive Tuttomercatoweb.