Follia ad Empoli, 3 gol in 8' e ora Spalletti è in bilico: c'è un grosso rimpianto

Il Napoli è in caduta libera. Dopo le due delusioni casalinghe, la squadra riesce nell'impresa di consegnare letteralmente la vittoria all'Empoli

Fonte: di Antonio Gaito

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli è in caduta libera. Dopo le due delusioni casalinghe, la squadra di Luciano Spalletti riesce nell'impresa di consegnare letteralmente la vittoria all'Empoli (che non vinceva da 16 partite, ovvero da quella proprio a Napoli col rimpallo sulla nuca di Cutrone) e lo fa in un modo paradossalmente ancora più folle rispetto alla gara d'andata, facendosi rimontare in appena 8 minuti da una situazione di 0-2 addirittura fino all'80' e con Mertens già uscito per potersi appellare agli equilibri di squadra.

Mertens-Osimhen funziona: che rimpianto E non c'erano grossi dubbi, nonostante il poco impiego da parte di Spalletti, considerando che insieme partivano da una media di un gol ogni 30'. Proprio un velo di Osimhen per Mertens sblocca la gara, col belga migliore in campo ispirando tutte le azioni più importanti e mostrandosi brillante anche in fase di pressione e di ripiegamento. All'interno di una gara in cui il Napoli concede qualcosa, ma come le ultime gare e contro una squadra che in casa crea solitamente abbastanza arenandosi poi sotto porta. Dall'uscita di Mertens, inoltre, la squadra torna sterile offensivamente.

3 gol in 8 minuti, ma Champions ad un passo In piena gestione, arriva un vero e proprio disastro: Malcuit tenta un'improbabile uscita personale, perdendo palla e facendo partire l'azione dell'1-2. Tre minuti più tardi Meret si addormenta al rinvio, nonostante almeno un compagno libero a pochi passi, e calcia su Pinamonti regalando il 2-2. In piena confusione poi arriva la ripartenza chiusa da Pinamonti che brucia ancora un pessimo Malcuit. Una sconfitta che accentua il trend disastroso dell'ultimo periodo, anche se i risultati delle altre tengono salta la zona Champions col +9 sulla Roma quinta.

Tutti in ritiro ed anche Spalletti in discussione Da martedì tutti in ritiro, per iniziativa di Spalletti avallata dal club fa sapere il Napoli nel post-partita, anche se il tecnico fino a pochi minuti prima - in conferenza stampa - non ne sembrava affatto a conoscenza. Un crollo verticale, all'interno della gara e più in generale nell'ultimo periodo, che apre a profonde riflessioni all'interno della società. Non solo per quanto riguarda la rosa per la prossima stagione, ma che includono stavolta inevitabilmente anche il lavoro della guida tecnica a cui affidare anche il massiccio restyling estivo dell'organico.