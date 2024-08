Follia dall'Arabia Saudita: offerto un miliardo a Vinicius e 400mln al Real Madrid

Vinicius Junior non ha ancora rifiutato l'Arabia Saudita. O, per meglio dire, in un primo momento sì. Ma quando il PIF (Fondo d'Investimento Saudita) è tornato alla carica con un'offerta più alta (che resta da formalizzare), addirittura da 350 milioni a stagione e da oltre un miliardo in totale d'ingaggio per il giocatore, la stella del Real Madrid ha cominciato a vacillare dinanzi all'idea di trasferirsi in Arabia Saudita. E chissà che i soldi non possano tentare anche la Casa Blanca.

AS sottolinea che nei prossimi giorni arriverà un'offerta formale agli uffici del Real Madrid da ben 400 milioni di euro. Si trattad della proposta più alta della storia del calcio, sia per quanto riguarda il cartellino che per quel che concerne l'ingaggio. Tuttavia le Merengues restano forti di una clausola da un miliardo di euro. Intanto viene evidenziato che il club saudita in cui Vinicius poi andrebbe a giocare sarebbe l'Al Ahli.

Il quotidiano spagnolo fa sapere che non appena l'offerta sarà formalizzata Vinicius la prenderà in considerazione, semplicemente perché si tratta di una proposta dell'altro mondo, dinanzi alla quale chiunque rifletterebbe. La sua volontà sembrerebbe quella di restare al Real Madrid, in una situazione normale, ma con così tanti soldi sul tavolo è bene pensarci su, specifica il giornale.