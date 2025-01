Ufficiale Folorunsho ancora assente! Non è tra i convocati: l'addio è imminente

vedi letture

Michael Folorunsho è ancora assente. Così com'era accaduto in occasione della partita contro il Venezia, anche oggi il centrocampista romano non è presente nelle distinte ufficiali di Fiorentina-Napoli e quindi non è stato convocato da Antonio Conte, evidentemente per questioni di mercato: il suo addio, proprio direzione Firenze, è imminente.

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Comuzzo, Moreno, Ranieri; Dodo, Mandragora, Adli, Parisi; Sottil, Beltran; Kean.

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Pongracic, Gudmundsson, Ikone, Valentini, Gosens, Colpani, Richardson, Cataldi, Kayode, Caprini, Kouame.

Allenatore: Palladino.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, McTominay; Spinazzola, Lukaku, Neres.

A disposizione: Contini, Caprile, Gilmour, Marin, Simeone, Zerbin, Ngonge, Mazzocchi, Gioielli, Raspadori.

Allenatore: Conte.