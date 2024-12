Ufficiale Folorunsho salta Napoli-Venezia: al suo posto convocato un Primavera

Michael Folorunsho non prenderà parte a Napoli-Venezia. Il centrocampista azzurro non è stato convocato per il match che inizierà tra poco, valido per la diciottesima giornata di Serie A. Al posto dell'ex Verona in panchina è presente il giovane Francesco Gioielli.

Questi gli uomini in panchina a disposizione di Antonio Conte: Caprile, Contini, Rafa Marin, Spinazzola, Mazzocchi, Zerbin, Gilmour, Gioielli, Politano, Raspadori, Simeone, Ngonge.