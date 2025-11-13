Formazione Italia, le scelte di Gattuso: 4-4-2 con due azzurri in panchina

Appuntamento giovedì alle 20.45 a Chisinau per la Nazionale di Gattuso, che cambia modulo e giocatori in vista della Norvegia domenica a Milano. Spazio al 4-4-2 con la coppia Scamacca-Raspadori in attacco e gli esterni Orsolini e Zaccagni. Squalificato Barella, in mezzo Tonali e Cristante. Chance anche per Buongiorno e Bellanova in difesa. Panchina almeno inizialmente per Di Lorenzo e Politano. Ecco la probabile formazione per stasera degli azzurri secondo Sky:

Italia (4-4-2): Donnarumma, Bellanova, Buongiorno, Gabbia, Cambiaso, Orsolini, Tonali, Cristante, Zaccagni, Raspadori, Retegui. C.T. Gattuso