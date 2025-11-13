Ufficiale

Mancini torna ad allenare un club 7 anni dopo: l'annuncio dell'Al Sadd

Mancini torna ad allenare un club 7 anni dopo: l'annuncio dell'Al SaddTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:20Notizie
di Pierpaolo Matrone

Roberto Mancini è il nuovo allenatore dell'Al-Sadd. Lo rende noto il club qatariota con un comunicato ufficiale. Per il tecnico italiano, 60 anni, accordo di due anni e mezzo. Raccoglie una squadra attualmente sesta in classifica dopo 9 giornate, un inizio stagione altamente deludente poiché parliamo dei campioni in carica.

Si tratta della quinta esperienza all'estero per Mancini, dopo quelle col Manchester City, col quale ha vinto una FA Cup e una Premier League; col Galatasaray col quale ha vinto la Coppa di Turchia, con lo Zenit e infine con l'Arabia Saudita.