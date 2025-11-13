Foto Napoli cuore d'oro: delegazione di calciatori al Policlinico, selfie e abbracci coi tifosi

Un momento di grande commozione e un gesto dal cuore d'oro. Una delegazione di calciatori azzurri, composta da Juan Jesus, Neres, Marianucci, Contini e Vergara, si è recata in visita al Policlinico Federico II di Napoli per una splendida sorpresa ai piccoli degenti. I corridoi della struttura si sono riempiti di gioia e applausi scroscianti, con decine di bambini in trepidante attesa per i loro idoli. Accolti tra palloncini azzurri e tanta emozione, i calciatori non si sono sottratti all'affetto.

Selfie, abbracci e sorrisi a non finire: un vero e proprio bagno di folla che ha regalato momenti indimenticabili e ha acceso la speranza negli occhi dei bambini presenti. Un'iniziativa lodevole che va ben oltre il campo da gioco e che dimostra ancora una volta la vicinanza della squadra alla città. Di seguito gli scatti.