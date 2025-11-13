Assenza Conte, KK: è vero, tutto concordato da tempo! Svelato il motivo

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato dell'assenza di Antonio Conte alla ripresa degli allenamenti nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Da tempo concordato, anche in concomitanza con i 18 anni di sua figlia vittoria. Dal momento in cui Conte tornerà a dirigere le operazioni, ossia lunedì, ci saranno Atalanta, Qarabag, la Roma, la Coppa Italia, la Juventus, il Benfica, l'Udinese, la Supercoppa e fino a gennaio non ci sarà nessuno slot libero per consentire a Conte di ricaricare le batterie. E quindi bisognava farlo adesso.

E' vero che il momento è delicato, ma Conte ha deciso di non dirigere giusto tre allenamenti, anche perché non ci sono i nazionali. Mi sento di tranquillizzare tutti perché sono state fatte delle illazioni. Invece Conte tornerà dopo aver staccato la spina e aver ricaricato le energie. Non andate dietro a teorie fantasiose, era tutto concordato. I vertici societari mi hanno tranquillizzato al 600%, lunedì Conte tornerà".