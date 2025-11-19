Formazione Napoli, Sky: "Conte verso il 4-3-3 con due ritorni dall'inizio"

Ultime di formazione in vista della partita di sabato contro l'Atalanta al Maradona. Secondo la redazione di 'Sky Sport', si va verso la conferma del 4-3-3 con il ritorno di Spinazzola a sinistra e con Neres ala mancina nelt ridente offensivo. A centrocampo Elmas è il favorito per sostituire Anguissa dato che Gilmour non ha recuperato ma a gara in corso potrebbe esserci spazio anche per Vergara. Stesso discorso vale per il futuro data la doppia assenza di Zambo e di De Bruyne. Aspettando ovviamente Gilmour e con Elmas che dunque per le prossime sarà protagonista. Ecco le prossime partite per il Napoli:

NOVEMBRE

Napoli-Atalanta sabato 22 novembre ore 20.45

Napoli-Qarabag martedì 25 novembre ore 21

Roma-Napoli domenica 30 novembre ore 20.45

DICEMBRE

Napoli-Cagliari mercoledì 3 dicembre ore 18 (Coppa Italia)

Napoli-Juventus domenica 7 dicembre ore 20.45

Benfica-Napoli mercoledì 10 dicembre ore 21

Udinese-Napoli domenica 14 dicembre ore 15

Napoli-Milan giovedì 18 dicembre (Semifinale Supercoppa italiana)

Finale Supercoppa italiana lunedì 22 dicembre

Cremonese-Napoli domenica 28 dicembre ore 15

GENNAIO

Lazio-Napoli domenica 4 gennaio ore 12.30

Napoli-Verona mercoledì 7 gennaio ore 18.30

Inter-Napoli domenica 11 gennaio ore 20.45

Napoli-Parma mercoledì 14 gennaio ore 18.30

Napoli-Sassuolo sabato 17 gennaio ore 18

Copenhagen-Napoli martedì 20 gennaio ore 21

Juventus-Napoli domenica 25 gennaio ore 18

Napoli-Chelsea mercoledì 28 gennaio ore 21