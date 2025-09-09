Ufficiale Formazioni Capo Verde-Camerun: la scelta del ct su Anguissa

vedi letture

Capo Verde-Camerun in campo alle ore 18 italiane per l'ultima sfida per le qualificazioni Mondiali prima del rientro a casa dei giocatori. Titolare Anguissa all'Estádio Nacional de Cabo Verde di Praia. Il centrocampista del Napoli farà rientro in Italia solo a partire da domani e dunque a tre giorni dalla sfida di sabato al Franchi contro la Fiorentina. Vedremo quali saranno le scelte di formazione di Conte.

Nelle prime due partite il Napoli ha collezionato 6 punti con 0 gol subiti: vittoria col Sassuolo con gol di McTominay e De Bruyne e poi col Cagliari decisivo Anguissa all'ultimo istante. Ora inizia il primo vero tour de force per gli azzurri con sei gare in poco meno di un mese prima della prossima sosta di ottobre sempre per le nazionali. Ecco tutti gli impegni degli azzurri:

Fiorentina-Napoli sabato 13 settembre ore 20.45

Man City-Napoli giovedì 18 settembre ore 21

Napoli-Pisa lunedì 22 settembre ore 20.45

Milan-Napoli domenica 28 settembre ore 20.45

Napoli-Sporting mercoledì 1 ottobre ore 21

Napoli-Genoa domenica 5 ottobre ore 18