FORMAZIONI UFFICIALI - Esordio per Meret e Milik, subito panchina per Elmas! Chiriches con Manolas

Ufficiale la formazione che scenderà in campo alle 17.30 per affrontare la Cremonese nella terza e ultima amichevole in Val di Sole. Prima assoluta per Meret e Milik. Confermati Gaetano e Zielinski in mediana. Panchina per il neo arrivato Elmas.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Hysaj, Manolas, Chiriches, Ghoulam; Gaetano, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne; Milik. A disp.: Karnezis, Idasiak, Malcuit, Mario Rui, Verdi, Elmas, Luperto, Maksimovic, Di Lorenzo, Tutino, Younes.

CREMONESE (4-4-2): Agazzi; Mogos, Claiton, Caracciolo, Terranova; Arini, Castagnetti, Boultam, Migliore; Piccolo, Palombi. A disp.: Ravaglia, Volpe, Ravanelli, Rondanini, Xoxha, Renzetti, Girelli, Cella, Deli, Montalto, Soddimo. All.: Rastelli.