FOTO - Abbonamenti verso il sold-out: pochissimi posti ancora disponibili

Quasi 25mila gli abbonati al Maradona per la prossima stagione, restano invenduti pochissimi biglietti come si evince dalla foto, la disponibilità c'è per i settori inferiori di Curve e Distinti e per la Tribuna Posillipo. Ci sarà tempo fino al 18 agosto per abbonarsi. Ecco la panoramica da Ticketone: