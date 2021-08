FOTO - Arrivate le nuove maglie: 'rubato' il primo scatto già virale sui social

Le nuove maglie, per la prima volta auto-prodotte dalla SSCNapoli e disegnate da Emporio Armani, sono arrivate. E su twitter è già circolata la prima maglia, postata in anteprima dal giornalista del Corriere del Mezzogiorno, Stefano De Stefano. Il Napoli le indosserà col Venezia quando verranno anche presentate ufficialmente dal Napoli sui suoi canali

