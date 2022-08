FOTO - Clamoroso al Boca Juniors: Benedetto e Zambrano arrivano alle mani in partita

Scoppia un grosso caso al Boca Juniors. All'intervallo della sfida contro il Racing, Dario Benedetto ha provato a spronare i compagni

Scoppia un grosso caso al Boca Juniors. All'intervallo della sfida contro il Racing, Dario Benedetto ha provato a spronare i compagni, chiedendogli di dare di più, ma i suoi modi non sono piaciuti molto a Carlos Zambrano, che era stato bacchettato dal compagno già durante la partita: "Se guardiamo la palla mentre crossano, è ovvio che segnino, stron*o". Rientrati negli spogliatoi, il difensore peruviano non ha lasciato correre: "Pensa a fare gol e chiudi la bocca". A quel punto la discussione è sfociata in una vera e propria rissa: Zambrano al ritorno in campo ha mostrato un evidente ematoma in viso, colpa di un pugno sferratogli da Benedetto. Entrambi, adesso, saranno sospesi e salteranno sicuramente la prossima partita.A ricostruire la vicenda è stata ESPN.