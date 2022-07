FOTO - Ecco Kim: il nuovo acquisto del Napoli fa il suo ingresso in campo al Patini

Il nuovo acquisto del Napoli Kim Min-Jae ha appena fatto il suo ingresso in campo allo stadio Patini di Castel di Sangro

Fonte: Da Castel di Sangro, Francesco Carbone e Antonio Noto

Il nuovo acquisto del Napoli Kim Min-Jae ha appena fatto il suo ingresso in campo allo stadio Patini di Castel di Sangro. Il sudcoreano assisterà alla partita contro l’Adana Demirspor da bordocampo. Entusiasmo tra i tifosi della tribuna non appena il difensore è entrato sul terreno di gioco per pochi minuti.