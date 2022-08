FOTO - Fallacci a ripetizione dell'Espanyol: ADL furioso protesta con gli arbitri

Dopo un doppio giallo nella stessa azione, il presidente De Laurentiis s'è alzato dalla panchina per protestare con assistente e arbitro.

Altro test poco amichevole a Castel di Sangro. L'Espanyol, come le altre squadre arrivate in ritiro, hanno chiuso il primo tempo con una serie di falli a ripetizione, alcuni durissimi e molto rischiosi. Al punto che dopo un doppio giallo nella stessa azione, il presidente De Laurentiis s'è alzato dalla panchina per protestare con assistente e arbitro.