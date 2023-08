FOTO - Finalmente Kvaratskhelia: il georgiano torna in gruppo!

Primo allenamento in gruppo per Khvicha Kvaratskhelia dopo l'infortunio patito contro il Girona.

Fonte: Da Castel di Sangro, Pierpaolo Matrone e Antonio Noto

Primo allenamento in gruppo per Khvicha Kvaratskhelia dopo l'infortunio patito contro il Girona. L'esterno offensivo georgiano si sta allenando con i compagni, almeno in questa prima parte d'allenamento. E' in corso la seduta mattutina nel dodicesimo giorno di ritiro a Castel di Sangro.