FOTO - "Ho creduto in lei da quella frase nel 2004, grazie presidente!", striscioni pro-ADL in città

In città spunta uno striscione con elogi al presidente del Napoli. Accade in vico dei Tinellari in Via Carbonara

In città spunta uno striscione con elogi al presidente del Napoli. Accade in vico dei Tinellari in Via Carbonara con queste frasi per Aurelio De Laurentiis: "Ho creduto in lei dalla sua prima conferenza stampa quando ci ha detto i primi 10 anni vi porto nel calcio che conta e i successivi 10 anni per provare a vincere...ci siamo riusciti. Grazie presidente!".