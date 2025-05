Prima pagina La Gazzetta dello Sport in taglio alto: "Scudetto, è l'ora"

vedi letture

Prima pagina de La Gazzetta dello Sport dedicata a Jannik Sinner, rientrato dalla squalifica: "Che bello, Sinner c'è". Poi spazio alla resa dei conti per lo Scudetto, per capire se c'è spazio per nuovi colpi di scena in vetta: "Scudetto, è l'ora. Azzurri col Genoa, Inzaghi contro il Torino". Appuntamento alle 18 con Torino-Inter, poi in serata Napoli-Genoa alle 20.45: si saprà se la squadra di Antonio Conte manterrà la vetta da qui alla fine.

Riguardo al pareggio di ieri fra Lazio e Juventus poi, si legge: "La Juve si fa male. Follia Kalulu: espulso. La Lazio pareggia. Champions a rischio". Ecco la prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, domenica 11 maggio 2025.