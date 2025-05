Napoli-Genoa, il dato clamoroso: i rossoblù non vincono a Fuorigrotta da più di 10 anni

vedi letture

Napoli-Genoa rappresenta uno snodo fondamentale per la corsa al titolo, ma di fronte alla squadra di Antonio Conte ci sarà il Genoa di Patrick Vieira, che ha promesso di dare del filo da torcere agli azzurri nonostante il loro campionato non abbia più grandi obiettivi da raggiungere. In risposta alle intezioni dei rossoblù non ci sarà solo un Maradona sold-out e la voglia di continuare la corsa, ma anche i dati degli ultimi incontri con la fomazione ligure danno manoforte alla squadra di Antonio Conte.

Nonostante l'ultima sfida del Maradona contro il Genoa nel febbraio del 2024 sia finita 1-1 il Napoli è imbattuto nelle ultime 14 sfide casalinghe contro il Genoa. La formazione rossoblù non vince in casa degli azzurri dal 22 Febbraio 2009 quando finì 0-1 per i rossoblù con la rete di Jankovic su assist di Thiago Motta e in panchina siedeva Gasperini.