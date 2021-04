FOTO - Il Napoli mette le ali: contro l'Inter maglia speciale disegnata dallo stilista Burlon

Il Napoli mette le ali sulla maglia e lo fa con l’alta moda. Sale l’attesa e la curiosità per la maglia speciale del Napoli, firmata Marcelo Burlon in collaborazione con Kappa, che indosseranno gli azzurri nella sfida contro l’Inter. La società partenopea promuoverà quest’iniziativa di marketing durante la gara con i nerazzurri. L’idea è nata anche perchè lo stilista Marcelo Burlon, da argentino, ha un legame particolare con Maradona e, quindi, con Napoli. La particolarità stilistica riguarda le ali di un volatile aperte sulle spalle e il corpo che scende sul petto. Le casacche, rilevate dal sito specializzato footyheadlines e da outpump (media milanese tematico sul mondo della moda), saranno su base nera per i calciatori di movimento e gialla per i portieri. Sui social stanno spuntando i primi scatti delle casacche. Di seguito le foto.

Spectacular Kappa x Marcelo Burlon Napoli Kits Released: https://t.co/JDeEGyKiNh — Footy Headlines (@Footy_Headlines) April 15, 2021