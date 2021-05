FOTO - L'arrivo del Napoli in hotel a Firenze

Il Napoli è arrivato a Firenze verso le 18.30 di oggi, come riporta FirenzeViola.it. Gli azzurri alloggeranno nell'hotel in zona Porta al Prato che già ha ospitato altre squadre in questo campionato tra cui la Juventus. Il presidente Aurelio De Laurentiis è invece già in città da ieri sera, così da aver potuto fare una visita agli Uffizi nella giornata odierna. Di seguito lo scatto di FirenzeViola.it, nel quale è ritratto Rino Gattuso.