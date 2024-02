FOTO - La beffa negli xG: niente 2º gol e Cagliari mai pericoloso nella ripresa

Pareggio beffa per il Napoli a Cagliari, dopo un secondo tempo dominato per le occasioni create.

Pareggio beffa per il Napoli a Cagliari, dopo un secondo tempo dominato per le occasioni create. Dopo la rete del vantaggio di Victor Osimhen, gli azzurri trovano campo aperto e fioccano gli expected goals xG.

Che spreco in attacco! In particolare pesano per la squadra di Calzona le due grandissime occasioni sprecate in area di rigore da Politano e Simoene, entrambi al tiro da pochi metri ma con un compagno libero sul secondo palo. Il diagonale di esterno sinistro dell'ex Inter termina di un soffio fuori, mentre la conclusione del Cholito trova la respinta in angolo di Scuffet. Il Napoli farà registrare alla fine un xG da 1.46.

Una vera occasione e un gol per il Cagliari. Per quanto riguarda il Cagliari, nessuna occasione da rete creata nella ripresa tranne l'ultima azione al 96', che grazie alla complicità della difesa del Napoli, viene concretizzata da Luvumbo. Alle fine xG 0.92 per i rossoblù.