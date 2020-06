FOTO - La dedica dei tifosi per Mertens: affisso striscione nella Sanità

Dries Mertens ha deciso di restare a Napoli a vita rinnovando il contratto che lo legherà al Napoli almeno per le prossime due stagioni. 'Ciro', dopo il rinnovo, aveva pubblicato sui social un bellissimo video intitolato "La storia continua" in cui erano tante le parole di elogio verso Napoli e i napoletani. In città, sul Ponte della Sanità, è stato affisso uno striscione dei supporters azzurri proprio per Mertens: "Le tue parole un brivido al cuore. Solo chi vive il nostro calore, sa cos'è l'eterno amore"

Striscione esposto sul Ponte della Sanità per Ciro #Mertens pic.twitter.com/YWShJxHcxd — Nadia (@dolcenadia83) June 21, 2020